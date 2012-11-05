Польская PKP Cargo увеличила чистую прибыль на 15,6%

Варшава. Крупнейший в Польше грузоперевозчик железнодорожным транспортом компания PKP Cargo за первые три квартала текущего года увеличила чистую прибыль на 15,6%, или почти 9 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 66 млн долл. (1USD=3,1PLN).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба компании.

Согласно сообщению, выручка компании за первые девять месяцев года увеличилась до более 1,2 млрд долларов с около 1,09 млрд долларов за первые три квартала прошлого года.

Компания отмечает, что ей удалось улучшить финансовые показатели, несмотря на снижение объема перевозок в январе-сентябре до 86,1 млн тонн с 98,8 млн тонн.

"Самые большие изменения пришлись на рынок перевозки строительных материалов, но прошлый год был абсолютно рекордным благодаря реализации грандиозных инфраструктурных инвестиций, связанных с подготовкой к Евро-2012", - отметила пресс-служба.

В то же время она сообщает о росте перевозок в третьем квартале - до 30,5 млн тонн по сравнению с 28,3 млн тонн во втором квартале и с 27,3 млн тонн за первые три месяца текущего года.

"Результаты октября позволяют позитивно оценивать перспективы четвертого квартала, и есть большой шанс, что тенденция роста сохраниться", - отмечает пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, за 6 месяцев текущего года PKP Cargo сократила чистую прибыль на 3% - до около 30 млн долл. при более чем 10% падении выручки, до около 670 млн долл.

Справка УНИАН. Польское правительство создало PKР Cargo в 2001 году, выделив ее в отдельную компанию, в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны. Компания входит в государственную группу PKP вместе с другими специализированными «дочками» и на сегодняшний день показывает наилучшие результаты деятельности на фоне убыточной работы большинства других компаний.

В прошлом году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем 2010 году, а ее доходы увеличились на около 10% - до 1,6 млрд долларов.