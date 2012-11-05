Месячная аудитория украинской сети Интернет выросла на 4%

Месячная аудитория украинской сети Интернет в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года, согласно исследованию портала i.ua, выросла на 4% и составила почти 16,7 млн пользователей. Об этом говорится в отчете «Исследование активности украинской аудитории Интернет», размещенном на портале.

При этом в неделю в октябре в среднем насчитывалось почти 9,8 млн уникальных пользователей, в сутки – более 3,7 млн, а ядро аудитории составили более 4,6 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9% (в ядро аудитории входят пользователи, которые заходили на сайт хотя бы раз в каждую неделю октября).

Самая крупная аудитория пользователей в октябре представляла столицу Украины – на Киев пришлось 42,1% общеукраинской аудитории Интернет. В первую пятерку также вошли города Днепропетровск – 18,2% общеукраинской аудитории, Донецк – 6,57%, Львов – 6,43%, Харьков – 5,54%.

Наиболее часто Интернетом в октябре пользовались абоненты «Укртелекома», на который пришлось 21,04% общеукраинской аудитории Интернет, на пользователей «МТС Украина» пришлось 5,28% аудитории Интернет, ВОЛИ – 4,96%, «Астелита» - 3,13%, «Интертелекома» - 2,74%.

Справка УНИАН. Портал i.ua - один из самых популярных украинских проектов в сегменте онлайн-порталов. По данным AIN, в 2012 году портал I.UA вошел в состав новой компании United Online Ventures, в которой объединены интернет-активы медиа-групп United Media Holding, KP Media и «Медиа Группа Украина» (кроме i.ua в компанию вошли Bigmir.net и Tochka.net).