Первые смартфоны Windows Phone 8X и 8S появятся на украинском рынке в ноябре

В Украине смартфоны, работающие на операционной системе Windows Phone 8, – Windows Phone 8X и 8S появятся в продаже в ноябре этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании НТС (Тайвань).

По данным компании, эти коммуникаторы созданы в сотрудничестве с корпорацией Microsoft (США) и станут первыми в Украине аппаратами на ОС Windows Phone 8.

Напомним, компания Microsoft (США) 29 октября т.г. представила новую мобильную операционную систему Windows Phone 8, предназначенную для смартфонов на базе этой системы. Компания с этой операционной системой пытается выйти на рынок мобильных устройств, на котором пока превалируют другие операционные системы.

Так, по итогам 3-го квартала 2012 года лидером является операционная система Android (производитель Google), которая установлена на трех из четырех смартфонов, реализованных за этот период, или на 136 млн смартфонов. Система iOS (Apple) находится на втором месте с долей 14,9% - 26,9 млн iPhone.

Предшественники Windows Phone 8 – ОС Windows Phone 7 и Windows Mobile заняли по итогам 3-го квартала 2012 года 2% на рынке смартфонов. Аналитики считают, что с выходом смартфонов на базе Windows Phone 8 объемы продаж смартфонов на базе ОС Microsoft должны вырасти.

Справка УНИАН. Корпорация HTC является одной из быстрорастущих компаний в индустрии мобильных аппаратов. Доход компании в 3 квартале 2012 года составил 1,84 млрд евро.