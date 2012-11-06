Железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 1,3%

Железные дороги Украины за 10 месяцев 2012 года перевезли 381,3 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), основная причина падения перевозок грузов - уменьшение транзита через Украину и внутренних перевозок.

В общем грузообороте доля транзитных грузов составляет 17,9%, в общем объеме перевозок - 9,2%.

В частности, в январе-октябре 2012 года на железных дорогах на 18,7% снизились объемы транзитных перевозок - до 34,8 млн тонн.

В «Укрзализныце» уточнили, что основные показатели падения пришлись на грузы сырьевой группы, которые поступают из России, что связано с политикой переориентации грузопотоков на собственные порты. В частности, снизились объемы транзитных перевозок железной руды, угля, химикатов и всех видов минеральных удобрений.

По данным ведомства, в общем грузообороте доля внутренних перевозок составляет 35,2%, в общей структуре перевозок - 52,7%.

Сообщается, что за 10 месяцев 2012 года объем внутренних перевозок уменьшился на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года - до 180,3 млн тонн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.