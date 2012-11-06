Железные дороги недополучили 1,7 млрд грн из-за сокращения перевозок грузов

Железные дороги Украины за 10 месяцев 2012 года недополучили 1,7 млрд грн доходов из-за уменьшения перевозок грузов и непроведения индексации грузовых тарифов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), за указанный период грузооборот сократился на 1,4 млрд грн вследствие уменьшения объемов транзитных перевозок на 0,8 млрд грн, доходная ставка снизилась на 0,3 млрд грн в результате уменьшения погрузки дорогостоящих грузов. В частности, за 10 месяцев погрузка нефтепродуктов сократилась на 3 млн тонн — до 5,6 млн тонн, металлов - на 1,7 млн тонн, до 23,8 млн тонн, руды — на 1,7 млн тонн, до 60,4 млн тонн, лесных грузов — на 0,5 млн тонн, до 3,6 млн тонн.

В то же время за 10 месяцев 2012 года доходы от обычной деятельности «Укрзализныци» ожидаются в размере 46,5 млрд грн, что на 6,6% больше соответствующего периода 2011 года. При этом доходы от перевозок за 10 месяцев т.г. составляют 38,4 млрд грн, что на 2,3% больше соответствующего периода 2011 года.

В ведомстве также отметили, что с 1 мая т.г. заработная плата работников «Укрзализныци» выросла на 5%, а с 1 октября т.г. - еще на 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки в 2012 году железные дороги недополучат 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 10 месяцев 2012 года перевезли 381,3 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.