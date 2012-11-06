«АэроСвит» и «ПриватБанк» ввели услугу оплаты авиабилетов по QR-коду

Авиакомпания «АэроСвит» и крупнейший банк Украины по объему активов «ПриватБанк» ввели услугу оплаты авиабилетов по QR-коду, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, оплатить перелет на сайте «АэроСвита» теперь можно будет, просто сфотографировав QR-код камерой своего смартфона. Новый способ оплаты, разработанный совместно с «ПриватБанком», существенно ускоряет и упрощает процесс оформления авиабилетов. Также указывается, что возможность быстро оплатить перелет с помощью мобильного телефона доступна для всех рейсов «АэроСвита» - как внутренних, так и международных. Чтобы пользоваться сервисом оплаты по QR-коду, нужно установить на смартфон бесплатное платежное приложение Privat24 (для клиентов ПриватБанка) или Liqpay, который дает возможность оплачивать билеты и другие покупки с любых платежных карт любого банка мира.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«ПриватБанк» в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 1,2% – до 991,175 млн грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7991% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. – 24,99% (И.Коломойский и Г.Боголюбов владеют по 50% кипрской компании).