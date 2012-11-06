Siemens планирует в начале 2013 г. определиться с участием в программе «Киевский трамвай»

Украинская «дочка» одной из ведущих технологических компаний мира Siemens планирует в первом квартале 2013 года определиться с форматом участия в проекте столичных властей по обновлению парка трамваев «Киевский трамвай», сообщил журналистам генеральный директор компании «Сименс Украина» Корнелиус Граниг.

«По поводу «Киевского трамвая» мы сможем сделать объявление в первом квартале следующего года о том, какой вид партнерства будет выбран», - сказал гендиректор. «Компания Siemens работает над тем, чтобы запустить новые технологии для украинских производителей, которые могли бы производить новые трамваи и получить лицензии на производство такого рода продукции... На сегодняшний день мы говорим о лицензии на производство для украинских производителей», - добавил К.Граниг.

По его словам, компания Siemens также заинтересована принять участие в обновлении железнодорожного транспорта госкомпании «Укрзализниця» и программах перевода загрязняющих окружающую среду городских автобусов на электродвигатели. Компания также хочет принять участие в строительстве метрополитенов в Киеве, Днепропетровске и Донецке.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2012 году Киевская городская государственная администрация планирует выделить на производство новых трамваев не менее 100 млн грн. Производить новые трамвайные вагоны планируют как на мощностях коммунального предприятия «Киевпасстранс» и, возможно, на Киевском заводе электротранспорта. Справка УНИАН. «Сименс Украина» – дочернее предприятие концерна Siemens со 100% инвестицией, одна из ведущих технологических компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения. ДП «Сименс Украина» было основано в 1997 году. Центральные офисы компании находятся в Киеве и Донецке. Региональные филиалы работают во Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге и Мариуполе.