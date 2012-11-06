Подразделения «Укрзализныци» разместят облигации на 1 млрд грн

Государственные предприятия "Южная железная дорога" (Харьков), "Приднепровская железная дорога" (Днепропетровск), "Одесская железная дорога" и государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога" (ЮЗЖД, Киев) намерены в течение года разместить облигации номинальной стоимостью 1 млрд грн. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Облигации имеют бездокументарную форму, номинал облигации - 1 тыс грн. Количество ценных бумаг составляет: облигации серии С Южной желдороги – 330 тыс. шт., серии "D" Приднепровской желдороги – 160 тыс. шт., серии Е Одесской желдороги – 100 тыс. шт. и серии F ЮЗЖД – 410 тыс. шт.

Размещение облигаций планируется провести с 12 ноября 2012 по 11 ноября 2013 года на площадках ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск).

В качестве андеррайтера выпусков выступит инвестиционная компания "Спарта Капитал", в качестве платежного агента - «Экспресс-Банк».

Срок обращения облигаций - до 8 ноября 2015 года. Так же предусмотрена оферта по облигациям. С 12 марта по 12 апреля 2014 года - установленный срок подачи заявок на досрочное погашение.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций установлена на уровне 19% годовых. Процентные платежи начисляются и выплачиваются ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2011 года железные дороги Украины начали размещение трехлетних облигаций с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,5 млрд грн.

К продаже были представлены бумаги: Юго-Западной железной дороги серии С на сумму 300 млн грн; Донецкой железной дороги серий В и С на сумму 200 и 300 млн грн, соответственно; Южной железной дороги серии В на сумму 300 млн грн; Одесской железной дороги серии В на сумму 200 млн грн; Львовской железной дороги серии В на сумму 200 млн грн.

Номинал одной облигации — 1 тыс грн, дата погашения — 28-29 октября 2014 года, процентный доход - 14,5% годовых, купонный период - 91 день.