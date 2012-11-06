УЗ увеличит перечисления в бюджет и целевые фонды в 2012 г. до 11,7 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует по итогам 2012 года перечислить в государственный бюджет и целевые фонды 11,7 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в бюджет планируется перевести 4,4 млрд грн.

Также в «Укразлизныце» отметили, что убыток от пассажирских перевозок по итогам 2012 года ожидается в размере более 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» создано в феврале 2012 года. Государственное предприятие занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

Как сообщал УНИАН, финансовый план железных дорог на 2012 год предусматривает чистую прибыль 2012 году в размере 496,4 млн грн, убыток от пассажирских перевозок - 7,2 млрд грн.

Общая сумма доходов железных дорог от обычной деятельности в 2012 году составит 57,2 млрд грн. Расходная часть финансового плана с учетом налога на прибыль от обычной деятельности составляет 56,7 млрд грн.

Напомним, чистая прибыль украинских железных дорог по итогам 2011 года увеличилась на 11,3% по сравнению с 2010 годом - до 706,4 млн грн.

Общие поступления налогов всех уровней от железных дорог составили в 2011 году 12,6 млрд грн.

Железные дороги Украины за 5 месяцев 2012 года увеличили выплаты в госбюджет и целевые фонды на 11,9% - до 6,2 млрд грн.