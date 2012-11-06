Изменен порядок возврата стоимости железнодорожных билетов

Министерство инфраструктуры Украины изменяет условия возврата пассажирами железных дорог проездных документов.

Как сообщает пресс-служба министерства, Мининфраструктуры разместило проект приказа «Об утверждении Изменений Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

Согласно проекту, возврат билетов после отправления поезда будет совершаться на основе документа, удостоверяющего личность, имя и фамилия которой указаны в билете. Если билет возвращается не позднее, чем за 9 часов до отправления поезда, возвращена будет полная стоимость билета, но без стоимости плацкарты. После отправления поезда, но не позже, чем через час после его отбытия, пассажиру будет возвращена 10% стоимость билета и плацкарты.

Как сообщал ранее УНИАН, министр инфраструктуры Борис Колесников заявил, что с 1 июня 2013 года использование электронных билетов станет возможным во всех скоростных поездах, в течение лета 2013 года – во всех пассажирских поездах. А с 25 декабря все владельцы смартфонов через Интернет смогут приобрести билет, не распечатывая - сохранить QR-код себе в телефон и прийти к поезду, не обращаясь в железнодорожные кассы.