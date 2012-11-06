ПЖД за 10 месяцев увеличила перечисления в бюджеты и целевые фонды до 2,2 млрд грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД, Днепропетровск) перечислила в бюджеты разных уровней и целевые фонды 2,223 млрд грн за январь-октябрь 2012 года, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба ПЖД.

Как указано в сообщении, в госбюджет было направлено 938,76 млн грн, в том числе НДС — 727,48 млн грн, в горбюджеты отчислено 365,1 млн грн. Взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 928,4 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.