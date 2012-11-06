В домене org.ua с 15 ноября внедряют технологию EPP

В публичном домене org.ua с 15 ноября начнется внедрение технологии EPP (Extensible Provisioning Protocol, расширяемый протокол предоставления информации) - современного и наиболее перспективного протокола взаимодействия регистраторов с реестром.

Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

В Украине этот протокол работает в двенадцати региональных доменах (шесть областей Украины), в которых суммарно насчитывается более 60 тыс. доменных имен, что составляет 9% от их общего количества в .UA. Активное внедрение EPP в украинских доменах началось первого сентября текущего года и осуществляется в соответствии с решениями рабочей группы, состоящей из регистраторов доменных имен и администраторов публичных доменов.

Схема работы по технологии EPP предусматривает участие регистраторов в обслуживании доменных имен. Перевод домена на EPP будет проходить постепенно, все существующие доменные имена продолжат функционировать до даты окончания регистрации (как правило, это один год с момента последнего продления). За месяц до указанной даты регистранты получат по электронной почте инструкцию по продлению доменного имени.

Как сообщал УНИАН, в связи с выборами начало реформирования доменной зоны org.ua было запланировано на 15 ноября.

«Предварительно начало реформирования org.ua запланировано на 15 ноября, когда в обществе утихнут эмоции, вызванные избирательным процессом. В то же время указанная дата может быть пересмотрена в связи с общественно-политической ситуацией в стране», - было отмечено в сообщении компании «Хостмастер».

Справка УНИАН. Домен org.ua был создан в 1999 году для размещения сайтов некоммерческих организаций и в настоящий момент является одним из самых популярных в Украине. В нем делегировано более 90 тыс. доменных имен, что составляет 13% от их общего количества в .UA.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.