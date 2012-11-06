НКРСИ предлагает использовать в сфере связи государственный и региональные языки

17:15, 06 ноября 2012
Транспорт/Связь
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений в Правила предоставления телекоммуникационных услуг, в части использования государственного и других языков.

Об этом говорится в решении Решение № 558 от 01.11.2012 г. «О принятии за основу проекта постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в пункт 10 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно проекту постановления, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О телекоммуникациях» и статьи 25 Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», НКРСИ предлагает внести в пункт 10 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг (утверждено постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2012 г. № 295) изменение, изложив его в такой редакции: «10. В сфере предоставления услуг в Украине употребляются государственный язык, региональные языки или языки меньшинств.

Адреса отправителя и получателя телеграмм, которые пересылаются в пределах Украины, должны выполняться государственным языком. Текст телеграммы может быть написан любым языком с использованием букв кириллицы или латинской азбуки.

Международные сообщения, которые передаются через телекоммуникационные сети общего пользования, обрабатываются с использованием языков, предусмотренных международными договорами Украины».

Данное решение НКРСИ будет вынесено на общественное обсуждение на сайте НКРСИ.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

31 июня председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал закон "Об основах государственной языковой политики".

8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал закон.

По данным экспертов, на реализацию языкового закона государству ежегодно необходимо будет тратить из госбюджета от 17 млрд грн до 50 млрд грн.

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