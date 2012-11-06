ПЖД подготовила к зиме 1071 пассажирский вагон

Приднепровская железная дорога (ПЖД, Днепропетровск) подготовила к перевозкам в зимний период все пассажирские вагоны в количестве 1071 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Как сообщается в пресс-релизе, высоковольтный обогрев налажен в 798 вагонах, остальные же вагоны будут отапливаться углем. Кроме того, все поезда укомплектованы зимними одеялами в количестве 57 778 единиц. Как сообщает пресс-служба, все структурные подразделения пассажирской службы на 204% обеспечены твердым топливом, запас угля составляет 3,473 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к морозам Приднепровская железная дорога отремонтировала 353 км путей, 7,6 км подъездных путей, более 7 тыс. кв м кровель санитарно-бытовых помещений.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.