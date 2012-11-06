Презентован первый украинский универсальный электромобиль

Львовский завод «Электронмаш», входящий в состав «Концерн-Электрон», создал универсальный автомобиль малой грузоподъемности, работающий на электрической энергии. Об этом сообщила пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе международной специализированной выставки «КомунТех-2012» был презентован универсальный и практичный автомобиль, способный служить в качестве грузовика малой грузоподъемности, снегоуборочной машины, а так же мыть улицы, ремонтировать дороги и тротуары, служить для ухода за зелеными насаждениями, вывозить контейнеры с мусором, использоваться в других сферах хозяйственной деятельности и в разных отраслях промышленности. За счет особой архитектуры автомобиля, на него может быть установлено 50 различных навесных установок.

Помимо уникальности конструкции автомобиля, в нем используется изобретение отечественных ученых – аккумулятор, в основе которого лежит конденсаторная батарея сверхвысокой емкости.

Согласно словам главы правления ПАТ «Концерн-электрон» Юрия Бубеса, приведенным в пресс-релизе, завод «Электронмаш» способен производить 150 таких автомобилей в год. Стоимость автомобиля «Электрон» на 40% ниже стоимости зарубежных аналогов, которая составляет 100 тыс. евро. Согласно словам Ю.Бубеса, такая ценовая политика уже обеспечила заводу первых покупателей.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Концерн-Электрон» создано в 1991 году на базе одноименного государственного концерна, известного с 1957 года как производителя телевизоров марки «Электрон». Акционерами общества являются как физические, так и юридические лица. Государственной доли в уставном фонде нет.

«Концерн-Электрон» - большая многоотраслевая компания. В состав общества входят дочерние научно-производственные и промышленные предприятия, а также предприятия, созданные при участии концерна. В акционерном обществе успешно работают производства при участии украинского и иностранного капиталов.