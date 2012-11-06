ЮЖД 9 ноября запустит фирменный Hyundai сообщением Киев-Харьков

Южная железная дорога (ЮЖД) по указанию Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») запустит фирменный дневной скоростной поезд «Интерсити+» сообщением Киев-Харьков-Киев 9 ноября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ЮЖД.

Как сказано в сообщении, поезд «Киев-Харьков» №162 отправится из Киева в 12.15 и прибудет в Харьков в 16.45 с остановками в Миргороде (14.15 – 14.17) и на станции Полтава-Киевская (15.04 – 15.08). Поезд №163 сообщением «Харьков - Киев» отправится из Харькова в 13.31 и прибудет в Киев в 18.00 с остановками в Полтаве (15.04 – 15.08) и в Миргороде (15.57 – 15.59)

По информации ЮЖД, в вагоне № 1 места 1 и 2 будут предоставлены для инвалидов-колясочников с возможностью размещения двух колясок, а места 3 и 4 - для сопровождающих инвалидов-колясочников. В поезде предусмотрена продажа продуктовых наборов в вагонах 1-го класса с оплатой через билетные кассы.

Как сообщал УНИАН, скоростные межрегиональные электропоезда категории «Интерсити+» курсируют по экспериментальному графику. «Укрзализныця» планировала после обкатки маршрутов начать работу по сокращению времени пути, в частности, за счет увеличения скорости движения на участках, где она составляла до 120 км/ч.

На сегодня, скоростные поезда «Интерсити+» курсируют из Киева во Львов - 1 пара, в Харьков по будням и в субботу – 2 пары, 3-я пара запускается при необходимости, в Донецк – 2 пары, а с 30 ноября будет курсировать третья – ночная пара. С 11 ноября 2012 года «Укрзализныця» также запускает скоростные поезда «Интерсити+» №168/167 и №166/165 сообщением Киев-Днепропетровск-Киев.

Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) - скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса. К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.