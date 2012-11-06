С 5 ноября вступили в силу существенные изменения по ОСАГО

С 5 ноября 2012 года, в связи со вступлением в силу изменений в закон «О страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» произошли существенные изменения относительно осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Как отмечается на сайте страхового агентства «VIP», начиная с 5 ноября для участников войны, инвалидов II группы, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к I или II категории, пенсионеров, имеющих транспортное средство с объемом двигателя до 2,5 тыс. куб. см, при заключении договора ОСАГО страховой платеж уменьшается на 50%, только при условии, что именно льготник является владельцем транспортного средства и лично им управляет.

Также, согласно изменениям, автомобиль, зарегистрированный в Украине, не может пересечь границу без наличия договора «Зеленая карта».

Кроме того, теперь разрешается досрочное прекращение договора страхования ОСАГО по инициативе страхователя.

При этом, если отказ страхователя от договора обусловлен нарушением условий договора страховщиком, компания возвращает страхователю уплаченные им страховые платежи в полном объеме. В тоже время, если страхователь прекращает действие полиса, например, в связи с продажей автомобиля, он должен вернуть остаток платежа, который исчисляется пропорционально периоду страхования, оставшегося до окончания срока действия договора, за вычетом 20%. В случае смены владельца застрахованного транспортного средства страховой договор сохраняет силу до окончания срока его действия.

Что касается возмещения вреда пострадавшим, то теперь, если ему требуется лечение, он должен фиксировать все свои расходы на такое лечение. На основании подтверждающих расходы документов страховщик проводит выплаты.

Законом закреплен минимальный размер страхового возмещения (регламентной выплаты) за вред, связанный со стойкой потерей трудоспособности пострадавшим вследствие дорожно-транспортного происшествия: если пострадавший получил группу инвалидности, страховая компания производит выплату, но не ниже установленного лимита. Этот лимит привязан к официальной минимальной заработной плате. В настоящее время это: 1-я группа инвалидности - около 40 тыс. грн, 2-я группа инвалидности - около 20 тыс. грн, 3-я группа инвалидности - около 13 тыс. грн. В случае признания несовершеннолетнего ребенка инвалидом - около 20 тыс. грн.

Согласно изменениям в закон, моральный ущерб рассчитывается не от лимита по жизни и здоровью, как ранее, а от самого ущерба, причиненного жизни и здоровью пострадавшего. Например, если расходы по лечению пострадавшего составили 30 тыс. грн, он может претендовать на компенсацию морального ущерба в размере 5% от этой суммы, т.е. 1,5 тыс. грн.

Также определен размер выплаты при гибели человека в ДТП. Так, общий размер выплаты лицам-иждивенцам, на которых непосредственно влияет смерть кормильца, не может быть меньше 36 минимальных зарплат, или на данный момент - 40,248 тыс. грн. Компенсация морального ущерба мужу/жене, родителям/усыновителям и детям/усыновленным установлена в размере 12 минимальных заработных плат, или 13,416 тыс. грн на данный момент. Выплата производится равными частями всем указанным выше лицам. Компенсация расходов на захоронение и сооружение надгробного памятника не может превышать 12 минимальных заработных плат, или 13,416 грн на данный момент.

Помимо этого, установлен и размер выплаты владельцу автомобиля в случае полной гибели транспортного средства - разница между стоимостью ТС в ДТП и после ДТП плюс расходы на эвакуацию ТС.

При этом полная гибель признается в случае, если ремонт ТС технически невозможен или расходы на его восстановление превышают стоимость до страхового случая. Эти расходы могут быть зафиксированы сертификатом (рапортом), отчетом (актом) или выводом об оценке аварийного комиссара, оценщика или эксперта, согласно законодательству.

Кроме того, внесены важные изменения в порядок и сроки осуществления выплат при ДТП. Так, страховая компания обязана осуществить выплату в течение 15 дней со дня, когда она согласовала сумму выплаты с пострадавшим, но не позднее 90 дней со дня подачи заявления на выплату пострадавшим. При выплате возмещения с износом непосредственно потерпевшему (выплата «на руки») удерживается НДС. Доплата НДС осуществляется в случае предоставления документов о проведенном ремонте. Страховая компания может не заказывать экспертизу, если она согласовала при осмотре сумму и способ выплаты с пострадавшим.

Вводится ответственность страхователя за неправильное страхование ТС, используемых в качестве такси, а также льготниками без использования корректирующих коэффициентов. В случае выявления таких фактов лицо, ответственное за ущерб, причиненный в результате ДТП, обязано компенсировать страховщику 50% выплаченного страхового возмещения.