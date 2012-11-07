ПЖД за 10 месяцев увеличила грузоперевозки на 0,4%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-октябрь 2012 года перевезла более 96,833 млн тонн грузов, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, каменного угля перевезено более 13,153 млн тонн, кокса – 1,112 млн тонн, флюсов – 2,839 млн тонн, железной и марганцевой руды, – 51,954 млн тонн (в том числе на экспорт – 21473 млн тонн), черных металлов – 11,515 млн тонн, строительных грузов - 4,504 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов –свыше 2,524 млн тонн, цемента – 1,42 млн тонн, зерна – 1,876 млн тонн. Также за отчетный период ПЖД перевезла более 1,447 млн тонн граншлака, 1,106 млн тонн химикатов и 507,6 тыс. тонн продовольственных товаров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.