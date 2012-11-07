УЗ направила на финансирование колейной инфраструктуры 3,8 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2012 году направила на финансирование колейной инфраструктуры 3,8 млрд грн, в то время как ежегодная потребность в финансировании составляет 6,8 млрд грн, сообщается в пресс-релизе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры колейного хозяйства необходимо выполнять около 800 км модернизации, 1000 км капитального ремонта колеи, а также устанавливать 1200 комплектов стрелочных переводов. В денежном выражении это составляет 6,8 млрд грн, но в 2012 году было направлено лишь 3,8 млрд грн, а в 2013 запланирована сумма в 3,3 млрд грн.

В пресс-релизе говорится, что «Укрзализныця» решает проблему инвестиций в отрасль без поддержки со стороны государства и в условиях нереформированности. Отсутствие внимания к целевому финансированию железнодорожной отрасли, а также возложение на железнодорожников сверхнормированнного финансового груза функций социальных перевозок, участие в глобальных государственных инфраструктурных проектах за счет привлеченных кредитных средств, сдерживания тарифов - все это становится преградой на пути развития и модернизации отрасли, говорится в пресс-релизе. В первую очередь, это сказывается на безопасности перевозок. Наибольшей проблемой остаются просроченные сроки капитальных ремонтов железнодорожной инфраструктуры, от состояния которой зависит скорость и безопасность перевозок, отмечают в «Укрзализныце».

Кроме того, в изношенном состоянии находятся основные из имеющихся 1 695 колейных машин - из них только 536 (32%) работают в пределах срока эксплуатации; транспортные средства колейного хозяйства изношены на 97%, здания - на 93%, сооружения - на 84%.

Сообщается, что в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012 на железных дорогах Украины было модернизировано 390 км колеи, установлено 465 стрелочных переводов, реконструировано 26 горловин станций, реконструировано 99 пассажирских платформ. Однако, несмотря на это, негативная тенденция сохраняется: в 2009 году нуждалось в модернизации 842 км путей, а было отремонтировано 527 км, в 2011 году длина требующих модернизации путей возросла до 1 037 км при отремонтированных 487 км. В текущем году остаются 755 км путей, которые требуют модернизации, но по причине отсутствия финансирования они отремонтированы не будут, говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, с января по июнь 2012 году на железных дорогах Украины отремонтировано различными видами ремонта 1 239 км путей, в частности, модернизировано 255,3 км, 264 км капитально отремонтировано, 344 км отремонтировано средним ремонтом, 376,1 км отремонтирован капитально-оздоровительным ремонтом. В ходе работ были заменены новыми 482 и отремонтированы 290 стрелочных переводов.