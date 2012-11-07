"Укрзализныця" планирует с 2016 года устанавливать новую модель рельсов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сформировала заказ на изготовление новой модели верхнего строения колеи: профиль рельс UIC 60 длинной 100 м, сообщают в пресс-службе организации.

Согласно сообщению, производство нового профиля планируется начать в 2016 году на единственном заводе по производству железнодорожных рельс - металлургическом комбинате “Азовсталь”. Новый профиль будет отличатся не только длиной в 100 метров, но и более износостойким сплавом конвертерной стали, из которого он будет изготавливаться. За счет своей длинны новые рельсы позволят сократить динамическое воздействие на движение составов, а так же сократить количество сварочных стыков на 1 км пути (на сегодняшний день используемые 25-метровые рельсы свариваются в 800-метровые плети, таким образом на одной такой плети будет присутствовать лишь 7 сварочных стыков, вместо 31). А конвертерная сталь позволит увеличить прочность и износостойкость профиля, так как в ее составе меньше примесей, среди которых сера и фтор. Один погонный метр такого профиля на 5 кг легче сегодняшнего образца, используемого на железных дорогах Украины.

“Такие конструкции верхнего строения колеи в мире используются на отрезках скоростного движения поездов. Россия при введении скоростного движения на участке Москва-Санкт-Петербург закупала 100-метровые рельсы за границей, а сегодня форсированными темпами вводит производство таких рельс. Мы хотим, чтоб в Украине было налажено собственное производство рельс, которые отвечали бы требованиям передовых мировых производителей...”, - отметил главный инженер Главного колейного хозяйства «Укразализныци» Василий Яковлев, слова которого цитируются в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2012 году направила на финансирование колейной инфраструктуры 3,8 млрд грн, в то время как ежегодная потребность в финансировании составляет 6,8 млрд грн.