«Укрзализныця» меняет график курсирования дневных поездов Интерсити

Государственная администрация железнодорожного транспорта (Укрзализныця) с 11 ноября 2012 меняет график курсирования фирменных дневных двухэтажных скоростных поездов Интерсити (Skoda) с целью рационального использования подвижного состава и обеспечения оптимальной перевозки пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно новому графику два состава скоростных дневных поездов Интерсити производства Skoda будут курсировать по направлениям Харьков - Донецк - Днепропетровск - Донецк – Днепропетровск и Днепропетровск - Донецк - Харьков - Донецк – Харьков.

Согласно сообщению, с 11 ноября поезд под № 157О будет отправляться из Харькова в 6.05 и прибывать в Донецк в 9.52. Из Донецка поезд №169Д будет отправляться в 11.00 и прибывать в Днепропетровск в 13.55. Из Днепропетровска поезд № 174П будет отправляться в 15.47 и прибывать в Донецк в 18.46. Из Донецка поезд № 173Д будет отправляться в 19.35 и прибывать в Днепропетровск в 22.30.

Второй состав Интерсити будет курсировать по следующей схеме. Поезд №170П будет отправляться из Днепропетровска в 06.40 и прибывать в Донецк в 9.39. Из Донецка поезд №172К будет отправляться в 10.00 и прибывать в Харькове в 14.18. Из Харькова поезд №171П будет отправляться в 14.43 и прибывать в Донецк в 18.57. Из Донецка поезд №158Д будет отправляться в 19.20 и прибывать в Харьков в 23.10.

Как сказано в сообщении «Укрзализныци», на следующий день составы поездов поменяются маршрутами следования.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) за три месяца с начала курсирования поездов Интерсити (Skoda) перевезла 57,163 тыс. пассажиров. Наибольшей популярностью среди граждан пользуется маршрут Днепропетровск-Донецк и обратно.

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Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda категории Интерсити состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.