Гостаможслужба усилит контроль прибывающих в порты грузов

Государственная таможенная служба Украины намерена ввести обязательное требование предоставлять в электронном виде информацию о грузах за 24 часа до момента их прибытия в порт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на соответствующее распоряжение главы службы Игоря Калетника.

Грузы, заходящие в порты без соответствующего уведомления, будут разгружены, тщательно досмотрены и проконтролированы с использованием процедур для так называемых рисковых операций. При этом собственники грузов могут быть заподозрены в уклонении от уплаты налогов.

«Государственная таможенная служба занимает принципиальную позицию относительно предоставления таможенным органам от портов, морских агентов и линий предварительной информации в электронном виде о товарах, поступающих в порты, как контейнерными перевозками, так и генеральными грузами. Информация должна предоставляться за 24 часа до поступления грузов в порт и содержать определяющие характеристики для идентификации товаров», - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению таможенников, данное требование является международной практикой и значительно упрощает прохождение таможенных процедур на морском транспорте.

Как сказано в сообщении пресс-службы, в ближайшие две недели таможенные органы проведут соответствующие консультации с администрациями портов и агентскими организациями.

Как сообщал УНИАН, с 15 декабря 2011 года Гостаможслужба ввела предварительный документальный контроль в пунктах пропуска через таможенную границу Украины. Фактически это означало однократное осуществление госконтроля при таможенном контроле. До введения процедуры контроль осуществлялся сотрудниками соответствующих органов, как в пунктах пропуска, так и во внутренней таможне, при оформлении товаров.