Приднепровская железная дорога (ПЖД) с начала года увеличила перевозку зерна на 13,1% - до 1, 87 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Основными маршрутами перевозок зерновых, согласно сообщению, стали экспортные перевозки через порты и припортовые станции Одесской и Приднепровской железных дорог.

Кроме того, ПЖД увеличила объем перевозки каменного угля с начала года на 12,8% - до 13,153 млн тонн. Основным отправителем топлива стал «ДТЭК Павлоградуголь», основными потребителями – энергетические компании «Днипроэнерго», «Западэнерго», «Востокэнерго», «Донецкоблэнерго », ДТЭК и их структурные подразделения.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-октябрь 2012 года перевезла более 96,833 млн тонн грузов, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.