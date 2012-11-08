В России выявили массовое заражение крупных интернет-СМИ

В России зафиксировано массовое целенаправленное заражение крупных информационных интернет-ресурсов.

Как сообщается на сайте компании "Лаборатория Касперского", атаке подверглись сайты «Вестей», агентства «Интерфакс», онлайн-издания «Газета.ру», «Взгляд» и URA.ru.

Отмечается, что взломанные информационные ресурсы были обнаружены в конце октября. Злоумышленники планомерно заражали одни и те же сайты на непродолжительное время - от 30 до 90 минут в середине дня - с целью как можно дольше оставаться незамеченными для администраторов веб-порталов.

В процессе этих атак на компьютер пользователя вредоносная программа воровала конфиденциальные данные - пароли от FTP-серверов. За каждые сутки таких атак риску заражения подвергались около 1500 пользователей.

В настоящее время администраторы пострадавших веб-ресурсов, проинформированные о заражении, приняли соответствующие меры.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.