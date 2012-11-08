Verbatim анонсировал начало выпуска ультратонкого жесткого диска

Компания Verbatim объявила о запуске своего самого тонкого жесткого диска на сегодняшний день, сообщается в официальном пресс-релизе, которым располагает УНИАН.

Жесткий диск Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim, с корпусом толщиной 10,5 мм, на целых 20% тоньше, чем предыдущие Store 'N' Go модели. Этот диск является одним из самых тонких в мире портативных жестких дисков, утверждает производитель.

Жесткий диск Verbatim Ultra Slim имеет емкость 500 ГБ и обеспечивает как хранение файлов, так и резервное копирование данных для целого ряда вычислительных и потребительских приложений.

Диск оснащен интерфейсом USB 3.0, что позволяет работать до 10 раз быстрее, чем на интерфейсе USB 2.0 и полностью совместим с устройствами, использующими интерфейс USB 2.0.

Жесткий диск Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim отформатирован в файловой системе FAT32, что позволяет использовать его в операционных системах Windows и Mac OS. Винчестеры также поставляются с утилитой GREEN BUTTON, она приостанавливает работу диска, когда он не используется, повышая тем самым эффективность и снижая энергопотребление.

Жесткий диск Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim можно использовать для USB записи с телевизоров тех моделей, которые имеют функцию USB-записи. Функция USB записи, позволяет записывать программы на внешнее устройство хранения, подключенное непосредственно к телевизору через USB-порт.

По информации производителя, жесткие диски Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim будут доступны в рознице в конце ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Компания Verbatim с 1969 года производит носители для хранения информации, начиная от флоппи-дисков и магнитооптических накопителей, CD и DVD форматов, до новейших носителей высокого разрешения Blu-ray. Начиная с 2003 г. Verbatim является лидером на мировом рынке DVD R и CD.

В 2010 году компания Verbatim вышла на мировой рынок энергосберегающего LED/OLED освещения, основываясь на многолетнем опыте и технологиях Mitsubishi Chemical Corporation.