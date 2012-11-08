УЗ просит выделять ежегодно 6 млрд грн на обновление парка грузовых вагонов

Крупнейшая государственная компания «Укрзализныця» заявляет о катастрофической изношенности парка грузовых вагонов, в связи с чем просит государство выделять ежегодно 6 млрд грн в год на его обновление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Для пополнения парка грузовых вагонов необходимо тратить более 6 млрд грн в год. Речь идет о логике развития железнодорожных грузовых перевозок, роли государства в лице «Укрзализныци» на этом рынке и поиске необходимых ресурсов для обеспечения потребностей экономики в железнодорожных перевозках», - сказано в сообщении.

Госмонополист на рынке железнодорожных перевозок указывает, что такая критическая ситуация сложилась из-за продолжающегося годами невнимания государства к проблемам отрасли, в частности, жестко сдерживаются тарифы, не проводится индексация и действует перекрестное субсидирование убыточных пассажирских перевозок за счет грузовых.

«Невозможно требовать развития и обновления и одновременно не давать финансовых инструментов для его осуществления», - отметила пресс-служба в сообщении, уточнив, что только в 2012 году «Укрзализныця» недополучила 2 млрд грн из-за отказа провести индексацию.

Если проблему обновления парка грузовых вагонов не решать, то «Укрзализныця» уже в ближайшее время не сможет перевозить всю необходимую номенклатуру грузов.

«В частности, без обновления имеющегося парка грузовых вагонов, учитывая его ежегодное уменьшение в связи с истечением нормативного срока эксплуатации, уже через ближайшие пять лет железнодорожный транспорт Украины будет не в состоянии перевезти 247 млн тонн грузов. Так в 2013 году разрыв между общей потребностью экономики в перевозках и возможностями имеющегося парка без его обновления составит 92,3 млн тонн, в 2014-м - 133,8 млн тонн, в 2015-м - 180,6 млн тонн, в 2016-м - 216,4 млн тонн, в 2017-м - 247 млн тонн", - констатирует пресс-служба госмонополиста.

Проблема усугубляется еще и тем, что из общего количества грузовых вагонов «Укрзализныци» 25% эксплуатируется с продленным сроком службы.

Не лучше ситуация с другим подвижным составом, в частности, средний возраст крытых вагонов и цистерн при нормативном сроке службы 32 года составляет 28 и 29 лет.

Как сообщал ранее УНИАН, общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.

По данным «Укрзализныци», тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом остаются самыми низкими среди стран СНГ и Европы.

В 2009-м, 2010-м и 2012-м годах тарифы на грузовые перевозки вагонами «Укрзализныци» не повышались, а на некоторые виды грузов даже снижались - государство таким образом поддерживало рентабельность других отраслей экономики во время кризиса.