Новшества по авторскому праву "заморозят" украинский Интернет – открытое письмо

Принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» (рег. № 6523 от 15.06.2010) ущемляет свободу украинского Интернета и заблокирует развитие отечественного сегмента Интернета.

Об этом говорится в открытом письме Совета по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий Украины, подписанном также народными депутатами Виктором Януковичем и Евгением Царьковым, в адрес спикера ВР Владимира Литвина и главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Представители рынка призывают законодательную власть не поддерживать и не рассматривать законопроект № 6523.

В письме, в частности, отмечается, что Совет провел экспертизу указанного законопроекта, который был принят ВР в первом чтении 01.02.2011 года, по результатам которой стало очевидно, что принятие данного законопроекта в настоящем виде угрожает развитию национальной индустрии ИКТ и информационного общества в целом.

«Реализация норм законопроекта нарушает баланс интересов между правообладателями и пользователями объектов интеллектуальной собственности, что в целом приведет к консервации интеллектуального потенциала государства и оттоку инвестиций из национальной экономики», - отмечается в письме.

Напомним, проект закона № 6523 (авторы - народные депутаты Максим Луцкий, Екатерина Самойлик, Олег Зарубинский) регулирует правоотношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов авторского права и смежных прав. Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины „Об авторском праве и смежных правах” и в другие законодательные акты, связанные со сферой авторского права и смежных прав.

По мнению авторов, данный законопроект устраняет недостатки соответствующих положений действующего законодательства, особое внимание в нем уделено нормам, которые недостаточно урегулированы в действующем законодательстве, в частности это касается положений права следования, репрографического воссоздания произведений, кабельной ретрансляции, договорных отношений, установления ответственности, а также нарушений требований законодательства в сфере авторского права и смежных прав.

В проекте закона предлагается расшить сферу действия уполномоченных организаций, закрепляющих право на вознаграждение за субъектами авторского права и смежных прав. Предлагается распространить деятельность уполномоченных организаций коллективного управления на случаи: кабельной ретрансляции произведений; права следования; репрографического воссоздания произведений; воссоздания в домашних условиях и в личных целях произведений, исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземпляров, а также аудиовизуальных произведений и их экземпляров; публичного исполнения, публичного показа кабельной ретрансляции фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью, а также исполнений, зафиксированных в этих фонограммах и видеограммах; авторского права.

Положениями законопроекта значительно усилены требования к организациям, претендующим стать уполномоченными организациями, а также существенно усовершенствованы нормы относительно ответственности уже определенных уполномоченных организаций.

Справка УНИАН. ВОО "Совет по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий Украины" объединяет профильных экспертов, представителей крупного и среднего бизнеса, народных депутатов, заинтересованных в динамичном развитии национального IT-сектора. Главные цели организации – формирование и реализация государственной политики в сфере IT, защита интересов IT-бизнеса, повышение квалификации кадров и др.