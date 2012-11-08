ДЖД за 10 месяцев сократила перевозку грузов на 5,3%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 10 месяцев 2012 года погрузила 119,7 млн тонн грузов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, за указанный период дорога перевезла 37,7% общего объема грузов всех железных дорог Украины.

За 10 месяцев т.г. было выгружено 170,3 тыс. вагонов, что на 6,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. В среднем за сутки было выгружено 5,584 тыс. вагонов.

Также в пресс-службе ДЖД сообщили, что 57% грузов за отчетный период составил каменный уголь - 68,3 млн тонн.

Кроме того, одними из основных грузов за этот период были черные металлы - 40,1 тыс. тонн в сутки, флюсы - 30,8 тыс. тонн, кокс - 27,3 тыс. тонн, строительные материалы - 10,6 тыс. тонн и другие грузы.

Средний вес грузового поезда брутто в январе-октябре составил 3,309 тыс. тонн - на 5% больше, чем за 10 месяцев 2011 года. Средняя техническая скорость составила 38,7 км/ч.

Средний пробег локомотива составил 396 км в сутки. Оборот грузового вагона составил 2,16 суток.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).