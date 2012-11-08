Авиакомпания "АэроСвит" и лизингодатель «ILFC» урегулируют взаимные претензии вне суда

Украинская авиакомпания "АэроСвит" и один из мировых лидеров лизинговых операций - корпорация ILFC провели консультации и договорились урегулировать взаимные споры путем переговоров во внесудебном порядке. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АэроСвита».

Как сказано в сообщении, корпорация ILFC является партнером "АэроСвита" по поставкам воздушных судов с 2000 года. Однако, в 2012 г. в рамках программы оптимизации флота, Аэросвит вывел на рейсы 4 самолета Boeing 737 Next Generation и 2 новых Embraer 190 и одновременно вернул ILFC три самолета Boeing 737 серии Classic. Возврат производился по согласованию сторон.

Вместе с тем, как следует из сообщения, в октябре "АэроСвит" и ILFC начали переговоры по возникшим проблемным вопросам. А в минувшее воскресенье, 4 ноября, аэропорт им. Бен-Гуриона (Тель-Авив) запретил вылет самолета Boeing 737-400 (регистрационный номер UR-VVM) компании «АэроСвит» в целях обеспечение претензий лизингодателя - корпорации ILFC. Никаких предварительных уведомлений об остановке воздушного судна в аэропорту Тель-Авива, что соответствовало бы международной практике, «АэроСвит» не получал. Все попытки служб "АэроСвита" связаться с лизингодателем для получения разъяснений и урегулирования форс-мажорной ситуации оказались безуспешными. В Израиль был направлен резервный самолет "АэроСвита", который в тот же день доставил в Украину 130 пассажиров задержанного рейса Тель-Авив - Киев.

Согласно сообщению, "АэроСвит" не исключает, что действия лизингодателя могли быть предприняты с целью воздействия на авиакомпанию в переговорном процессе, хотя ранее отзыв воздушных судов украинского перевозчика не практиковался.

По информации «АэроСвита» остановка самолета в Тель-Авиве не отразилась на регулярности полетов авиакомпании, в том числе в направлении Израиля и обратно. В период с 5 по 7 ноября "АэроСвит" выполнил 24 рейса в Израиль и обратно, причем все рейсы прибыли строго в соответствии с расписанием, а несколько рейсов из Тель-Авива в региональные города Украины были задержаны примерно на 20-25 минут по причинам, независящим от авиаперевозчика.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

International Lease Finance Corporation (ILFC) – мировой лидер на рынке лизинга и ремаркетинга коммерческих реактивных самолетов для коммерческих авиалиний. Корпорация ILFC был пионером в сфере лизинга самолетов и сохраняет лидирующие позиции на протяжении 40 лет, предлагая своим клиентам полный спектр лизинговых услуг.