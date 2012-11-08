Кипр и Украина подписали соглашение о воздушном сообщении

Никосия. Подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Кипр о воздушном сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан в рамках официального визита Президента Украины Виктора Януковича на Кипр.

Документ заменит Соглашение между правительствами двух стран о воздушном сообщении от 21 февраля 2000 года с целью совершенствования двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества в сфере авиационных перевозок.

Подписание соглашения позволит увеличить количество назначенных авиапредприятий для эксплуатации договорных линий, усовершенствовать порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Кипром, перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре их мониторинга, ввести механизм инспекции авиапредприятий с целью оценки соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации, даст возможность авиапредприятиям заключать коммерческие договоренности по осуществлению перевозок с совместным использованием кодов и др.