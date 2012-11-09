УЗ просит ежегодно выделять 1,5 мрлд грн на ремонт средств электроснабжения

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявляет о необходимости ежегодно в период с 2014 по 2017 годы выделять на ремонт и модернизацию основных средств электроснабжения не менее 1,55 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как сказано в сообщении, 200-250 млн грн будут направлены на плановые хозяйственные ремонты, а 1,3 млрд грн – на обновление и модернизацию устройств электрификации железных дорог.

В «Укрзализныце» утверждают, что темпы старения оборудования и электрифицированных линий значительно превышают темпы их модернизации. На сегодняшний день эксплуатационная длина электрифицированных линий, которые эксплуатируются дольше нормативного срока, выросла до 6 175 км и к 2017 году предположительно составит 6 820 км. Порядка 65% из 305 существующих тяговых подстанций работают более 40 лет, а оборудование и запчасти к ним давно не выпускаются. «В таких условиях возникает вопрос надежности электроснабжения и обеспечения установленных скоростей движения в полном объеме», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал ранее УНИАН, «Укрзализныця» заявила о катастрофической изношенности парка грузовых вагонов, в связи с чем просит государство выделять ежегодно 6 млрд грн в год на его обновление. Госмонополист на рынке железнодорожных перевозок указывает, что такая критическая ситуация сложилась из-за продолжающегося годами невнимания государства к проблемам отрасли, в частности, жестко сдерживаются тарифы, не проводится индексация и действует перекрестное субсидирование убыточных пассажирских перевозок за счет грузовых. Если проблему обновления парка грузовых вагонов не решать, то «Укрзализныця» уже в ближайшее время не сможет перевозить всю необходимую номенклатуру грузов.