"Укрзализныця" может получить в 2012 году 8 млрд грн убытков от пассажирских перевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") получит в 2012 году около 8 млрд грн убытков от пассажирских перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

При этом в сообщении сказано, что за 10 месяцев убытки госмонополиста на рынке пассажирских перевозок уже составляют 5 млрд грн.

Одновременно госкомпания сообщила, что планирует в 2012 году перечислить в госбюджет и целевые фонды около 11,7 млрд грн.

"Это на 1,3 млрд грн больше, чем в прошлом году", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Всего в течение 2011 года железными дорогами Украины в пригородном сообщении перевезено 363, 7 млн пассажиров, в том числе 54,4 млн пассажиров льготных категорий.

Убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в 2011 году выросли на 13,6% по сравнению с 2010 годом - до 303,6 млн грн.

В то же время сумма компенсации, полученной за перевозку льготных категорий пассажиров, в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 годом — до 142,8 млн грн.

Пресс-служба «Укрзализныци» отмечает, что основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок является недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.