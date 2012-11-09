Азаров передал конфискованный внедорожник Минюсту

Конфискованный по решению суда автомобиль «Тойота Ленд Крузер» будет передан в сферу управления Министерства юстиции. Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров (№880-р от 7 ноября 2012 года).

В распоряжении указывается, что «Тойота Ленд Крузер» выпущен в 2008 году, номер двигателя -IV0025538.

Одновременно распоряжение обязывает Министерство внутренних дел обеспечить регистрацию транспортного средства.

Вместе с тем, правительственное распоряжение не содержит информации, за что суд конфисковал внедорожник и почему он передается Министерству юстиции.

Как ранее сообщалось, в 2011 году СМИ распространили заявление народного депутата от Партии регионов Валерия Коновалюка, который предположил, что в Украине существует определенная незаконная схема ввоза дорогих автомобилей в Украину путем передачи в собственность государства краденых автомобилей.

В автомобильных салонах средняя стоимость Тойота Ленд Крузер составляет около 100 тыс. долларов.

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