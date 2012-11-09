Государства СНГ отмечают опыт Украины по либерализации воздушного сообщения
Штаб совместных расследований в сфере нарушения конкурентного законодательства государств-участников СНГ отметил опыт Украины в сфере либерализации рынка воздушных перевозок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины со ссылкой на итоги заседания штаба, прошедшего в пятницу, 9 ноября, в Киеве.
Согласно сообщению, участники заседания обратили внимание на роль антимонопольных ведомств в процессе упрощения порядка воздушного сообщения в государствах СНГ и достижения Украины в этой сфере. Кроме того, стороны рассмотрели опыт работы Украины на рынках телекоммуникаций, в том числе международного роуминга. Принято решение активизировать сотрудничество в этой сфере с конкурентными ведомствами Турции и Китая.
Справка УНИАН. Штаб совместных расследований в сфере нарушения конкурентного законодательства государств-участников СНГ работает при Межгосударственном Совете по вопросам антимонопольной политики СНГ (МСАП).
37-ое заседание МСАП проходило в Киеве 7-9 ноября 2012 года. В рамках заседания представители антимонопольных ведомств СНГ договорились обмениваться информацией о наиболее резонансных национальных расследованиях, а также вести совместные расследования на рынках лекарственных препаратов, продуктов питания, услуг ЖКХ и цен на нефтепродукты.
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