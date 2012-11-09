Польша увеличит инвестиционный бюджет PKP PLK на треть

Варшава. Польские власти намерены в следующем году увеличить инвестиционный бюджет государственной компании PKP PLK, управляющей железнодорожной инфраструктурой в Польше, до более 810 млн долларов с около 625 млн долларов в 2012 году (1USD=3,2PLN).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского министерства транспорта со ссылкой на заявление главы ведомства Славомира Новака на прошедшем на этой неделе в Варшаве железнодорожном конгрессе.

С.Новак отметил, что эти средства будут вложением польского государства в необходимые инвестиции для развития железнодорожного транспорта в Польше.

"В первую очередь мы должны привести в порядок внутренние дела PKP и ускорить инвестиции, покупать новые вагоны, модернизировать линии, чтобы изменения на железной дороге как можно скорее почувствовали граждане", - описал он приоритеты.

С.Новак также назвал важной реконструкцию железнодорожных путей между крупнейшими в Польше городами, что должно позволить ускорить сообщение между ними.

Как сообщал УНИАН, в октябре представители польского правительства заявили о намерении потратить на модернизацию железнодорожного транспорта в стране в ближайшие три года почти 9,5 млрд долларов, что на 50% больше аналогичных расходов с 2001 по 2012 год.

Власти планируют в 2013-2015 годах ежегодно реконструировать 1,3 тыс. километров железнодорожных путей, на которые будет потрачено почти 80% инвестиций в железнодорожный транспорт.

Справка УНИАН. Польское правительство создало компанию PKP PLK в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны, разделив его на несколько государственных ж/д компаний в зависимости от выполняемых функций и введя их в состав госхолдинга PKP S.A.

Управляющая сетью железных путей из более 19 тыс километров PKP PLKответственна за их содержание и реконструкцию, а также разрабатывает расписание поездов и регулирует их проезд.

В прошлом году компания увеличила чистый убыток до почти 190 млн с около 140 млн долларов в предыдущем года (по текущему курсу).