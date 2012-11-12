«Укрзализныця» запустила Hyundai Rotem по маршруту Днепропетровск-Киев

В воскресенье, 11 ноября, «Укрзализныця» запустила скоростной поезд класса Интерсити+ (Hyundai Rotem) по маршруту Днепропетровск-Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по случаю открытия нового маршрута «Украинского экспресса» на главном железнодорожном вокзале Днепропетровска приняли участие заместитель генерального директора «Укрзализныци» Игорь Гладких, начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот, представители Днепропетровской облгосадминистрации.

«Hyundai заменит на маршруте Днепропетровск-Киев привычный «Столичный экспресс», составы которого будут использоваться на других направлениях «Укрзализныци», - сказал журналистам А.Момот.

По его словам, в течение полугода перед запуском поездов Hyundai на участке «Днепропетровск-Пятихатки» ПЖД был выполнен большой объем работ: модернизировано более 23 км пути, установлено 90 опор контактной сети, с помощью спецтехники выправлено 150 км пути и 120 стрелочных переводов, отрегулировано 137,3 км контактной подвески. Контактная сеть была переоборудована на 8 кривых участках пути; общая стоимость работ превысила 110 млн грн.

Заместитель генерального директора ГП «Укрзализныци» И.Гладких заявил журналистам, что в ближайшие два года скоростное движение ляжет в основу железнодорожной инфраструктуры областных центров Украины.

«Могу вас заверить, что наша программа по внедрению скоростного движения не заканчивается сегодняшним мероприятием. В будущем году планируется открыть скоростное движение по маршрутам Киев-Симферополь и Днепропетровск-Симферополь», - подчеркнул И.Гладких.

«Украинский экспресс» №166, отправился из Днепропетровска по расписанию - в 7.24, в Киев прибывает в 12.37. Время в пути — 5 часов, 13 минут, что на 1 час меньше, чем время следования «Столичного экспресса».

Время отправления поездов № 165,167 из Киева — ежедневно в 6.57, прибытие в Днепропетровск — 12.10. Поезд следует через станции Триполье, Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Стыковая, Днепродзержинск. Вечером Hyundai отправляется из Киева в 17.42, прибывает в Днепропетровск в 22.55. Время отправления поездов 166,168 из Днепропетровска в – 17.36, прибытие в Киев – 22.49.

В составе поезда 9 вагонов на 579 мест: 168 мест — первого класса, 411 — второго класса. В первом вагоне — 56 мест, также имеются места для инвалидов-колясочников и место для размещения инвалидных колясок. 2, 5, 8 вагоны первого класса имеют также по 56 мест, третий вагон — бар на 51 место, 4, 6, 7 вагоны второго класса по 81 месту и девятый вагон также второго класса. Поезд обслуживают 3 стюарда.

Электропоезда «Интерсити+» предназначены для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности с максимальной скоростью до 160 км/час. Вагоны поездов оснащены автоматическими раздвижными дверями, системой кондиционирования воздуха с функцией подогрева в зимний период времени, буфетом. В вагонах также установлены мониторы, информирующие пассажиров о предстоящих остановках, скорости движения состава и погодных условиях. Стоимость проезда от Днепропетровска до Киева в поездах Hyundai составляет 335,47 грн в вагоне 1-го класса и 226,56 грн в вагоне 2-го класса.

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