«Трансаэро» увеличила количество рейсов Донецк-Москва до 12 в неделю

Один из крупнейших авиаперевозчиков России - авиакомпания «Трансаэро» с начала зимней навигации (28 октября) увеличила количество рейсов Донецк-Москва (Домодедово) до 12 в неделю.

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта “Донецк” им. Сергея Прокофьева.

Напомним, с началом зимней навигации “Трансаэро” перешла из Международного аэропорта «Борисполь» в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

С января 2013 года авиакомпания планирует развивать сеть маршрутов из аэропорта «Киев» (Жуляны) в региональные центры России, в частности, в Омск, Уфу и Екатеринбург.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Трансаэро» работает с ноября 1991 года и является второй крупнейшей авиакомпанией Российской Федерации.

Компания обладает одним из крупнейших парков дальнемагистральных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. На сегодняшний день ее парк состоит из 83 самолетов: 21 Boeing-747, 13 Boeing-777, 14 Boeing-767, 32 Boeing-737 и 3 Ту-214.

Маршрутная сеть «Трансаэро» охватывает более 160 направлений по России и зарубежным странам Европы, Азии, Америки и Африки.

Международный аэропорт "Донецк" имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

КП "Международный аэропорт "Донецк" в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее. За 6 месяцев 2012 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 37,46% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 459,758 тыс. пассажиров.