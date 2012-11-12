«ЮТэйр-Украина» с 9 декабря откроет новый рейс Киев – Ростов-на-Дону

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» с 9 декабря откроет новый регулярный международный рейс по маршруту Киев – Ростов-на-Дону – Киев.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, рейс будет выполняться из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) три раза в неделю (вторник, пятница и воскресенье).

Рейсы будут выполняться на новых самолетах АТR-72-500.

Обслуживание на борту организовано в экономическом классе. Пассажирам будут предложены питание и напитки.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр-Украина» с 5 ноября открыла новый регулярный рейс Киев – Луганск из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-сентябре 2012 года обслужил 594,7 тыс. пассажиров - на 76,16% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.