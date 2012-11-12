«МАУ» расширила сотрудничество с «АэроСвитом» в зимнем сезоне для транзитных перелетов

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) расширила код-шеринговые соглашения с авиакомпанией «АэроСвит» в сезон IATA Зима 2012-2013 и сезон IATA Лето 2013 для обеспечения транзитных перелетов украинских и иностранных пассажиров.

Как сообщает МАУ, пассажиры авиакомпании в течение зимнего сезона 2012-2013 получают возможность воспользоваться рейсами авиакомпании «АэроСвит» из Киева в Астану и Ростов, а также – дневными рейсами «АэроСвита» из Киева в Тбилиси, Донецк, Днепропетровск, Одессу, Симферополь, Львов и Ивано-Франковск.

В свою очередь, пассажиры «АэроСвита» могут совершать перелеты рейсами МАУ, в частности – в Западную Европу и ОАЭ.

Кроме того, МАУ также изучает возможность разместить свои коды на рейсах своего украинского партнера, которые в период летней навигации 2013 года будут выполняться в города Российской Федерации, стран СНГ, Юго-Восточной Азии, и, как следствие, начать активную продажу транзитных пассажиропотоков между Европой и странами СНГ и Европой и Юго-Восточной Азией.

По словам исполнительного вице-президента авиакомпании «МАУ» по стратегии и развитию Евгения Трескунова, «развитие аэропорта «Борисполь» как мощного транспортного узла – хаба – возможно только при активном участии ведущих базовых авиаперевозчиков, какими являются МАУ и «АэроСвит»».

«Для регионов Украины сотрудничество авиакомпаний позволяет предложить большее количество удобных стыковок через Киев в различные аэропорты мира, а в перспективе – открыть прямые международные рейсы. Привлечение дополнительных пассажиропотоков в региональные аэропорты позволит им также более эффективно использовать и развивать имеющуюся современную инфраструктуру, в том числе созданную при подготовке Украины к Чемпионату Евро-2012», - сказал он.

В настоящее время, МАУ имеет 11 код-шеринговых соглашений, около 130-ти интерлайн-соглашений и 64 договора о специальных условиях взаиморасчетов с другими авиакомпаниями.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Авиакомпания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.