Корпорация "Богдан" до конца года поставит в Россию 150 автобусов

Крупнейший автопроизводитель Украины - корпорация "Богдан" до конца 2012 года экспортирует в Россию 150 автобусов малого класса «Богдан» А20211, сообщается в пресс-релизе корпорации.

Сумма контракта, заключенного с официальным представителем корпорации «Богдан» в РФ – «Хендэ КомТранс Рус» на поставку 150 автобусов, не разглашается.

Согласно пресс-релизу, в текущем году на рынке России всего будет реализовано около 400 автобусов «Богдан».

«Введение РФ утилизационного сбора в сентябре 2012 года заставило нас несколько откорректировать предварительные планы. Однако надежная репутация и качество автобусов "Богдан" все еще делают нашу продукцию интересной российскому покупателю", - процитированы в пресс-релизе слова заместителя президента корпорации «Богдан» Владимира Гунчика.

Богдан А202 – автобус малого класса для пригородного и городского сообщения пассажироемкостью 34 места. На автобусе установлен двигатель Hyundai экологического класса Евро-4 объемом 3,9 л и мощностью 110 л.с. В июле т.г. автобусы были сертифицированы для рынка России.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

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