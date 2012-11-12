ЮЖД с декабря изменит маршрут фирменного поезда Харьков-Киев «Оберіг»

Южная железная дорога с 1 декабря изменила маршрут следования ночного скорого фирменного поезда № 63/64 Харьков-Киев «Оберіг».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

С 1 декабря (по обороту из Киева – 2 декабря) поезд №63/64 будет следовать через Люботин, Вакуленцы, Полтаву-Киевскую, Миргород, Гребенку (вместо Люботин, Смородино, Сумы, Ворожба).

Из Харькова, начиная с 1 декабря, поезд №63 будет отправляться в 22.20, прибывать в Киев в 6.36. Остановки по станциям: Люботин 22.58-23.00; Полтава-Киевская 0.55-1.18; Миргород 2.45-2.47; Лубны 3.41-3.43; Гребенка 4.21-4.24; Дарница 6.15-6.17.

Из Киева со 2 декабря поезд №64 будет отправляться в 22.24, прибывать в Харьков в 6.46. Остановки по станциям: Дарница 22.41-22.43; Гребенка 0.09-0.11; Лубны 0.52-1.13; Миргород 2.08-2.10; Полтава-Киевская 3.44-4.04; Люботин 6.02-6.05.

Справка УНИАН. По действующему сейчас расписанию, скорый фирменный поезд № 63/64 Харьков-Киев «Оберіг» отправляется из Харькова в 20:37 и прибывает в Киев в 6:12. Таким образом, время следования поезда из Харькова в Киев сократится на 1 час 19 минут. В то же время в направлении Киев – Харьков «Оберіг» будет следовать на 27 минуть дольше, чем по нынешнему расписанию.