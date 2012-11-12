Количество абонентов Интернета в Украине выросло на 28,4%

Количество абонентов Интернета в Украине в 3 квартале 2012 года выросло на 28,4%, или почти на 1,1 млн, по сравнению с 3 кварталом 2011 года и составило более 4,9 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики Украины.

При этом в домашнем секторе за отчетный период количество абонентов выросло на 40,9% и составило более 4,4 млн абонентов.

Как сообщал УНИАН, количество абонентов Интернета в Украине во 2-м квартале 2012 года по сравнению со 2-м кварталом 2011 года выросло на 30% и составило 4,64 млн человек.

В 2011 году количество абонентов сети Интернет в Украине по сравнению с 2010 годом выросло на 14,1% и составило 4,178 млн человек.