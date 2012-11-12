УЗ сэкономит до 50 млн грн в год за счет отказа от билетов на бланках строгой отчетности

Железные дороги Украины смогут экономить до 50 млн грн в год за счет отказа от проездных документов, напечатанных на бланках строгой отчетности.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Бреус.

«Отказ от бланков строгой отчетности позволит ежегодно экономить не менее 50 млн грн только на разнице в стоимости проездных документов», - сказал он.

Кроме того, И.Бреус отметил, что реализуемый «Укрзализныцей» план внедрения электронных проездных документов не требует бюджетного финансирования и не приведет к повышению стоимости проезда. «Какого-либо удорожания не будет», - сказал он.

Также замглавы ведомства сообщил, что «Укрзализныця» пока не объявила тендер на приобретение сканеров для считывания QR-кода приобретенных через Интернет железнодорожных билетов и уточняет технические условия, которым они должны соответствовать.

Напомним, ранее «Укрзализныця» заявила, что планирует до 20 декабря ввести полноценную систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-кода.