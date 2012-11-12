«Укрзализныця» впервые получила кредитные рейтинги Fitch Ratings и S&P

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») впервые со времени своего создания получила международные кредитные рейтинги двух крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», агентство Fitch Ratings присвоило «Укрзализныце» долгосрочный рейтинг «В-» с прогнозом «стабильный», а Standard & Poor's - долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «В-» с прогнозом «позитивный».

«Таким образом, в этом году «Укрзализныця» получила положительную рейтинговую оценку двух ведущих мировых агентств, что создает благоприятные условия для привлечения внешних финансовых инвестиций», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно международной практике международные кредитные рейтинги необходимо получать для привлечения заимствований с рынков внешних капиталов, а также во исполнение требований Программы по реформированию железнодорожной отрасли.

Для получения кредитных рейтингов двух крупнейших международных рейтинговых агентств «Укрзализныця» провела значительную работу, отмечается в сообщении. В частности, «Укрзализныця» с 2007 года составляет финансовую отчетность по международным стандартам. Международные аудиторы «большой четверки» подтвердили, что отчетность за 2009-2011 годы прозрачная, достоверная и полностью соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности.

Наличие международных кредитных рейтингов является одним из основных требований инвесторов при реализации схемы долговых инструментов, а также для эффективной и признанной оценки риска кредитования. Это служит важным сигналом для участников международного финансового рынка, обеспечивает надежный инвестиционный климат для инвесторов по будущим заимствованиям, служит более объективным ориентиром кредитоспособности и важным инструментом для мониторинга собственных активов на предмет кредитных рисков.

При присвоении соответствующего рейтинга международные агентства обращают внимание на реальную возможность «Укрзализныци», в случае необходимости, получать поддержку от государства.

Справка УНИАН. Fitch Ratings - одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Агентство оценивает кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 странах мира, проводит исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

Standard & Poor's (S&P) - дочерняя компания корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансового рынка. Компания Standard & Poor's входит в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств.