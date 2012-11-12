"АэроСвит" завершил перевод рейсов в Южный терминал аэропорта "Шереметьево" (Москва)

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" с 10 ноября 2012 г. возобновила обслуживание в "Шереметьево" рейсов Днепропетровск-Москва-Днепропетровск и перевела их в Южный терминальный комплекс (ЮТК) московского аэропорта "Шереметьево", объединяющий терминалы Е, D, F и железнодорожную станцию "Аэроэкспресс".

Как сообщает авиакомпания, до конца сентября текущего года рейсы из Днепропетровска прибывали в терминал С, но в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы "Шереметьево" с 1 октября были временно переведены в другой аэропорт Московского авиационного узла – "Внуково".

В апреле 2012 года, из терминала С в Е были переведены рейсы "АэроСвита" Киев-Москва-Киев, а в июне – Донецк-Москва-Донецк.

«Смена терминала в "Шереметьево" делает более доступной для пассажиров компании доставку скоростными электропоездами "Аэроэкспресс" между московским аэропортом и центром российской столицы», - отмечают в «АэроСвите».

Кроме этого, благодаря удобному сообщению терминала Е с остальными объектами ЮТК, улучшены стыковки рейсов "АэроСвита" из городов Украины с рейсами авиакомпаний-партнеров. Их обслуживание также осуществляется в пассажирских терминалах Южного комплекса, которые соединены между собой пешеходными галереями и имеют единую зону Duty Free.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистрального Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.