«Укрзализныця» осуществила последний платеж по кредиту Barclays bank

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 9 ноября осуществила последний платеж в размере 51,2 млн долларов по кредиту Barclays bank на общую сумму 550 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», это последний платеж по кредитному договору, который был подписан в августе 2007 года.

«Таким образом, железные дороги Украины своевременно и в полном объеме выполнили все свои обязательства перед Barclays bank по возврату кредита и уплате процентов», - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 ноября 2012 года кредитный портфель «Укрзализныци» составляет 16,4 млрд грн.

Напомним, в 2010 году "Укрзализныця" подписала с Barclays capital bank договор о реструктуризации на пять лет выплат по кредиту в размере 550 млн долларов США, которым срок выплаты по кредиту перенесен с 2010 на 2013 год.

18 октября 2011 года «Укрзализныця» погасила кредит «Дойче Банка АГ» в соответствии с условиями кредитного договора, заключенного в октябре 2004 года на сумму 700 млн долл. Кредитные средства предоставлялись сроком на 7 лет под гарантию государства на проектирование и строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве.

В целом строительство моста обошлось в 8,5 млрд грн. Оно было начато в 2004 году и завершилось в 2011 году.