ПЖД за 10 месяцев перевезла в дальнем сообщении почти 19,4 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) по итогам 10 месяцев 2012 года перевезла в дальнем сообщении 19,416 млн пассажиров.

Как сообщает ПЖД, в частности, ПЖД перевезла 559 пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 2278 инвалидов и 817 участников Великой Отечественной войны, 627,3 тыс. студентов высших и специальных учебных заведений, 342,3 тыс. детей от 6 до 14 лет, более 14 тыс. детей сирот и лишенных родительского попечения, почти 9 тыс. детей-инвалидов всех категорий.

Напомним, что эти категории пассажиров пользуются льготами на проезд железнодорожным транспортом.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.