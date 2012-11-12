ЕС приостанавливает Директиву о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2

Брюссель. Европейский Союз на год приостанавливает действие Директивы о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам климатических действий Конни Хедегаард.

Комиссар отметила, что на прошлой неделе на заседании Совета Международной организации гражданской авиации – ICAO – было одобрено ряд решений по будущему международному соглашению о выбросах СО2 в атмосферу от авиации. Так, в частности, было одобрено решение создать группу экспертов высокого уровня и выработать общий рыночный механизм деления квот на выбросы СО2 в атмосферу.

“В конечном итоге, мы имеем шанс получить международное законодательство о выбросах от авиации”, - сказала К.Хедегаард, отметив в то же время, что мировому сообществу придется провести достаточно много сложных переговоров в этом направлении.

“Для создания позитивной атмосферы вокруг этих переговоров я рекомендовала во время телефонной конференции с 27-ма странами-членами, чтобы ЕС “остановил часы” о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу”, - сказала комиссар.

К.Хедегаард также отметила, что в случае, если в рамках ICAO не удастся добиться существенного прогресса до следующего заседания Генеральной Ассамблеи организации осенью в 2013 году, ЕС возобновит автоматически и в полном объеме применение Директивы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в ЕС действует Директива о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу, которая предусматривает деление и продажу квот для всех авиакомпаний, как европейских, так и нет, которые выполняют полеты в ЕС, покупать соответствующие квоты.

Против Директивы ЕС активно выступали авиакомпании США и Китая, однако не смогли добиться позитивного для себя решения в европейских судах.