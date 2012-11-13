Победителем чемпионата по ралли-рейдам в категории TR2 стал Виктор Янукович-младший

В городе Шостка Сумской области подведены итоги финального этапа чемпионата Украины по ралли-рейдам Partizan trophy 2012, одним из победителей которого уже второй год подряд стал экипаж члена президиума Автомобильной федерации Украины Виктора Януковича-младшого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной государственной администрации.

Церемония награждения победителей и призеров соревнований, проходивших 9-11 ноября, состоялась на центральной площади Шостки.

Победителями в категории ATV (квадроциклы) стали Андрей Хорошевский и Роман Баликин (Киев), UTV (багги) - Владислав Лясовский и Михаил Ерш (Киев), TR1 (стандартные внедорожники) Вадим Косинов и Дмитрий Павленко (Запорожье), TR2 (модифицированные внедорожники) - Виктор Янукович - Сергей Осадчий (Киев), OPEN33 (модифицированные внедорожники) - Леонид Свирипа и Руслан Черный (Одесса), TR3 (модифицированные внедорожники) - Сергей Пупов и Евгений Какулия (Луганск). Среди спортсменов-любителей на любых полноприводных автомобилях (категория «Туризм») победу праздновал экипаж Алексея Мищенко и Александра Степаненко (Сумская область).

В.Янукович-младший заявил, что организаторы стремятся достичь международного уровня соревнований.

«С каждым этапом, с каждой новой гонкой трофи-рейды в Украине демонстрируют высший уровень. Конкуренция становится более острой, трассы – более сложными и значительно интереснее. Динамика развития добавляет оптимизма и, я считаю, что успокаиваться рановато: впереди много непростых точек, которые так или иначе следует покорить. Мы должны приближаться к международному уровню, а для этого нужно настойчиво работать над собой», – отметил он.

Председатель Сумской ОГА Юрий Чмирь наградил «Кубком губернатора» команду-победительницу этапа – Ukraine Racing из Киева. Сам Ю.Чмирь со своим напарником в категории любителей занял лишь 9-е место.

За весомый личный вклад в организацию гонок и развитие автоспорта Ю.Чмирь был награжден Почетной грамотой Ассоциации развития внедорожных видов спорта.

Как сообщал УНИАН, в течение трех дней участники трофи-рейда должны были преодолеть сложные участки трассы, пролегающей по территории Шосткинского, Ямпольского и Середино-Будского районов Сумской, а также частично Черниговской областей общей протяжностью 400 километров. Весь финальный этап чемпионата Украины по ралли-рейдам проходил по территории, где в годы Великой Отечественной войны действовали партизанские отряды. Всего в Partizan Trophy 2012 приняли участие 88 экипажей, что вдвое больше, чем в прошлом году.