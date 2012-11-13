Мининфраструктуры разработало порядок ведения Реестра морских портов Украины

Министерство инфраструктуры предлагает создать Реестр морских портов Украины и подготовило проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка ведения Реестра морских портов Украины».

Как говорится в сообщении ведомства, ведение Реестра будет осуществляться на украинском и английском языках на электронных и бумажных носителях.

Администратором Реестра определено госпредприятие «Администрация морских портов Украины», держателем Реестра — Мининфраструктуры.

Реестр будет размещаться на официальном сайте государственного предприятия Администрация морских портов Украины.

Доступ к информации Реестра будет открытым и бесплатным.

Реестр будет вести учет всех украинских морских портов, сбор и хранение данных, необходимых для обеспечения безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля).

Минифраструктуры предлагает, чтобы с открытием морского порта в Реестр вносились регистрационный номер морского порта и дата регистрации, его название и местонахождение, наименование и местонахождение администрации морского порта, дата и основание открытия морского порта, границы его территории и акватории, а также перечень причалов и морских терминалов в пределах морского порта.

Кроме того, в Реестре будет представлена информация о перечне услуг, предоставляемых на территории морского порта, о группах грузов, обрабатываемых в порту, виде и размере водных транспортных средств, которые обслуживаются в нем, а также информация о навигационном периоде, ограничениях по безопасности мореплавания и ссылки на обязательные постановления по порту.

Также в Реестре будет представлен перечень портовых операторов и услуг, которые они предоставляют. При этом предусматривается, что деятельность на территории морского порта оператора, сведения о котором отсутствуют в Реестре, не допускается.

Читайте также:

СКМ заинтересован в приобретении Мариупольского и «Южного» портов

Мининфраструктуры предлагает передавать порты в концессию